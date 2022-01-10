Киевский суд продлил домашний арест Медведчуку на два месяца

Виктор Медведчук. Фото: Сергей Бобылев. ТАСС

Печерский районный суд Киева в понедельник, 10 января, принял решение о продлении на два месяца домашнего ареста главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса. Об этом сообщил депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

«Судья Печерского суда Киева (Олег) Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до десяти месяцев при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать шесть месяцев», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Напомним, 13 мая прошлого года киевский суд поместил Медведчука под домашний арест по делу о государственной измене. Сам депутата украинской Верховной рады назвал все обвинения в свой адрес со стороны Службы безопасности незалежной «политической расправой». Позже суд суд несколько раз продлевал домашний арест.