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Авто10 января 2022 12:11

Автоэксперт объяснил, кому грозит уголовное наказание за злостное нарушение ПДД

Автоэксперт Воропаев объяснил, как будет применяться закон о уголовном наказании за злостное нарушение ПДД
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Автоэксперт объяснил, кому грозит уголовное наказание за злостное нарушение ПДД

Автоэксперт объяснил, кому грозит уголовное наказание за злостное нарушение ПДД

Фото: Евгения ГУСЕВА

Автоюрист Лев Воропаев объяснил, при каких условиях водителям теперь будет грозить уголовное наказание за злостное нарушение правил дорожного движения.

"Если кто-то за повторное нарушение был лишен прав на один год, и по истечению года либо в период лишения он садится за руль и выезжает на встречную полосу движения или превышает скорость более чем на 60 километров в час, и это выявляет сотрудник ГИБДД, то он может быть подвержен уголовной ответственности", - пояснил специалист в беседе с изданием Lenta.ru.

Эксперт отметил, что к уголовной ответственности также могут быть привлечены водители, которые имели нарушения, связанные с выездом на встречную полосу или превышением скорости на более чем 60 километров в час, до вступления в силу закона.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев заявлял, что это скорее профилактическая мера на людей, которые агрессивно водят свой автомобиль.

"Скорее всего, эта мера будет применяться к тем людям, которые нарушают ПДД гораздо больше, чем даже прописано в законе. У нас есть люди, у которых превышение не трехкратное, а даже десятикратное", - цитирует специалиста телеканал "360".

Напомним, президент России Владимир Путин подписал законопроект об уголовной ответственности для злостных нарушителей правил дорожного движения. Закон вступил в силу 10 января 2022 года, рассказывает ФАН.