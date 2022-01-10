S7 объявила о возобновлении продажи билетов на рейсы в Казахстан

Продажа билетов на рейсы в Казахстан возобновляется Фото: Михаил ФРОЛОВ

Авиакомпания S7 возобновила продажу авиабилетов на собственные рейсы в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Речь идет о всех собственных рейсах (Москва – Усть-Каменогорск, Новосибирск – Нур-Султан, Омск – Павлодар), а также совместных по маршруту Москва – Нур-Султан.

"Рейсы по всем направлениям планируются к выполнению по расписанию", - говорится в сообщении авиакомипании.

Отметим, что ранее S7 приостановила продажу билетов в Казахстан из-за беспорядков стране.

Как ранее писал сайт kp.ru, авиакомпания "Аэрофлот" 6 января объявила о решении прекратить продажу билетов на рейсы в Казахстан, которые запланированы на ближайшие две недели.

Напомним, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что дипведомство зарегистрировало около 1600 заявок от россиян, которые хотят вернуться из Казахстана на родину.