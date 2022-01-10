МИД РФ исключил компромиссы со стороны России на переговорах по безопасности с США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенным Штатам не следует надеться на компромиссы со стороны России на переговорахв Женеве по гарантиям безопасности в Европе, идти на уступки стоит Вашингтону, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, вполне понятных и сформулированных настолько четко, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть», – сказал замглавы российского МИД в эфире «Первого канала».

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 10 января, в Женеве начались российско-американские переговоры по гарантиям безопасности в Европе.

Напомним, после встречи по стратегической стабильности между представителями России и США состоятся переговоры Совета Россия - НАТО по гарантиям безопасности в Европе. Российскую сторону на заседании представит межведомственная делегация Министерства иностранных дел и Минобороны.