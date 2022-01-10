Путин назначил Александра Бикантова новым послом России в Центрально-Африканской республике

Новый посол России в Центально-Африканской республике Александр Бикантов Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Президент России Владимир Путин сменил посла страны в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). На эту должность вместо Владимира Титоренко назначен Александр Бикантов.

«Назначить Бикантова Александра Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Центрально-Африканской Республике», – сказано в указе президента, опубликованном на офоциальном портале правовой информации.

Александр Бикантов родился в 1960 году. До назначения на должность посла России в ЦАР был заместителем директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ и руководил пресс-центром российского внешнеполитического ведомства. Бикантов имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

Напомним, Владимир Титоренко возглавлял российского посольство в ЦАР с января 2019 года.

Как писал сайт kp.ru, в конце ноября 2021 Путин назначил Сергея Бердникова послом России в Либерии.