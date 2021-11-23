Путин назначил Сергея Бердникова послом России в Либерии Фото: сайт МИД России

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Бердникова послом РФ в Либерии.

«Назначить Бердникова Сергея Леонидовича чрезвычайным и полномочным послом в Республике Либерия по совместительству», – сказано в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Поскольку у России нет посольства в Либерии, Москву в этой стране представляет посольство РФ в Гане, которое и возглавляет Сергей Бердников. Он в работает в системе Министерства иностранных дел России с 1991 года. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

Как писал сайт kp.ru, в октябре президент назначил бывшего депутата Государственной думы Наталью Поклонскую на должность посла России в Кабо-Верде.

Кроме того, в прошлом месяце Путин освободил от должности посла России на Мальте Владимира Малыгина. Новым представителем страны в этой должности стал Андрей Лопухов.