Рябков заявил об отсутствии прогресса в вопросе расширения НАТО на восток Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Соединенные Штаты не смогли достичь прогресса в вопросе гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на брифинге.

Как отметил дипломат, Москва не ожидает «проявления гибкости Запада» по этому вопросу. Гарантии, требуемые Россией, вызвали у американской стороны «очень серьезные возражения», сообщил он. Рябков подчеркнул, что Украина и Грузия «не должны стать членами НАТО, так как это вопрос национальной безопасности России».

Как писал сайт kp.ru, Россия потребовала от Соединенных Штатов «железобетонных гарантий» того, что Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса.

Напомним, первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности в Европе прошли в Женеве в понедельник, 10 января. Они продолжались около восьми часов.