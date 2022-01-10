Депутат Милонов рассказал, что увидел в Алма-Ате во время протестов Фото: REUTERS

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о происходящем в Алма-Ате. В Казахстане он находился почти с момента начала протестов.

По его словам, сейчас ситуация в крупнейшем городе страны постепенно нормализуется.

- Своими глазами увидели ситуацию и в Астане, и в Алма-Ате. Впечатлений очень много, но главное — люди Казахстана — как казахи, так и русские — не хотят насилия, - делится парламентарий с ФАН.

Он уверен, что совсем скоро обстановка полностью будет под контролем властей и жители вернутся к мирной жизни.

- Очевидно, что это был удар не только по братскому Казахстану, но еще и удар по нашей стране. Ведь именно через нестабильность на наших границах хаос может зайти и в наши дома, - заключает депутат.

В свою очередь член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отметил важность ОДКБ в решении ситуации в Казахстане.

Он подчеркнул, что ситуация в стране наглядно продемонстрировала, что любые попытки повторить ситуацию будут встречать не только отпор внутри страны, но и коллективный отпор, сообщает RT.

Главы стран ОДКБ рассматривают совместные действия как легитимную акцию с точки зрения международного права. Подразделения организации находятся в Казахстане на основании официального запроса руководства республики и в полном соответствии со ст. 4 основополагающего Договора о коллективной безопасности от 1992 года, сообщает газета "Известия".