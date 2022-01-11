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Политика11 января 2022 0:49

В США рассмотрят законопроект о расширении помощи Украине

Также документом предусмотрена возможность принятие ряда антироссийских мер
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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В США рассмотрят законопроект о расширении помощи Украине

В США рассмотрят законопроект о расширении помощи Украине

Фото: REUTERS

В США группа конгрессменов внесла на рассмотрение Палаты представителей Конгресса законопроект о предоставление Украине дополнительной помощи.

В частности, речь идет о необходимости оказания стране военной помощи, а также говорится о возможности принятие ряда антироссийских мер. Соответствующий документ опубликован на сайтах законодателей.

США, как предполагается в законопроекте, должны одобрить выделение в 2022 финансовом году (начался 1 октября) 450 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине по линии Госдепартамента. Также документом предусмотрено о необходимости с американской стороны оказывать Украине всестороннюю дипломатическую поддержку, в том числе помочь укрепить ее отношения с рядом других стран, включая Болгарию, Грузию, Румынию и Турцию.

Кроме этого, авторы проекта предлагают усилить санкции США против трубопровода "Северный поток - 2".

В прошло году американская сторона уже вводила санкции против стоящего газопровод российского трубоукладчика "Фортуна", его владельца – компании "КВТ-Рус", а также против компании "Рустанкер" и судов "Максим Горький" и "Сьерра".