Пресс-секретарь Госдепа заявил, что предложения США на переговорах в Женеве не стали уступкой России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предложения Вашингтона на переговорах в Женеве не являются уступками Москве, поскольку они выгодны американской стороне и могли бы стать предметом для обсуждения без обострения ситуации вокруг Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

«Могут быть и другие области, но это точно не является уступками. Это не одолжение... Это меры, которые мы бы приняли в интересах нашей безопасности, нашей коллективной безопасности», - заявил глава Госдепа.

Нед Прайс также не согласился, что подобные предложения могли бы появиться вне «кризиса» вокруг Украины.

Напомним, первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности в Европе прошли в Женеве в понедельник, 10 января, и продолжались около восьми часов. По словам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, они были сложными, но глубокими и конкретными. Дипломат отметил, что Вашингтон подошел к предложениям Москвы очень серьезно и ответственно, проведя их «углубленную проработку».