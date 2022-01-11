Захарова заявила, что слова о нелегитимности ввода сил ОДКБ в Казахстан продиктованы банальной злобой

Мария Захарова. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Оценки запада, что ввод миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан нелегитимен, продиктованы банальной злобой, поскольку они не могут так эффективно реагировать на кризис. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я очень могу понять злобу и ненависть людей, которые сейчас на Западе критикуют, выражают недоумение по поводу действий ОДКБ по просьбе Казахстана, учитывая то, что они сотворили с Афганистаном, и то, как они оттуда вываливались», - заявила дипломат, отметив, что ОДКБ «сделала свое дело так, как делает свое дело врач высшей категории: моментально приведя всю ситуацию к показателям, которые были заявлены».

Представитель внешнеполитического ведомства также назвала околесицей заявления, что Россия в ситуации с Казахстаном является «агрессором».

Напомним, в четверг, 6 января, в секретариате ОДКБ, сообщили, что для стабилизации и нормализации обстановки в Казахстане страны организации начали перебрасывать коллективные миротворческие силы. От России в контингент вошли подразделения Воздушно-десантных войск.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 11 января, президент республики Касым-Жомарт Токаев, объявил о завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ, уточнив, что через два дня начнется вывод войск организации, который займет не более десяти дней.