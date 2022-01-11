Украинский политолог считает, что страна может стать «разменной монетой» между Россией и США

Украинский политолог заявил, что страна может стать «разменной монетой» между Россией и США Фото: REUTERS

Проведение переговоров между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности стало «неблагоприятным звоночком» для Украины в части раздела сфер влияния. Такое мнение высказал украинский политолог Виталий Кулик, отметив, что незалежная может стать «разменной монетой» между Россией и США.

По словам украинского политолога, Россия и США могут обсуждать Киев с точки зрения раздела сфер влияния, в пример он привел историю международных отношений. «А это опасно для Украины», - подчеркнул он в статье для портала «Главред».

Как полагает Кулик, во время подобных переговоров ставится вопрос о наличии зон с интересами сторон, а также зон с пересечением интересов или конфликтов. По его мнению, в результате стороны договариваются о том, чтобы избегать каких-то определенных средств воздействия.

«То есть это не в пользу Украины, ведь именно здесь будет происходить основной театр событий», - отметил он.

Политолог призвал Украину осторожно анализировать сообщения об итогах переговоров. Как он считает, Киеву необходимо быть «наступательным» в позиции с Вашингтоном, а также не допустить реализацию США моделей, которые вредят интересам незалежной.

Напомним, днем ранее, 11 января, состоялись первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности в Европе, которые продолжались примерно восьми часов. Как заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, переговоры были сложными, но глубокими и конкретными.