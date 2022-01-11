Вице-премьер Молдавии попросил у "Газпрома"новой отсрочки для погашения обязательств по газу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что попросил у российской компании «Газпром» новой отсрочки для погашения обязательств по поставкам газа, уточнив, что республика рассчитается за потребленное в декабре 2021 года голубое топлива до конца текущей недели.

«С расчетом за газ, который был импортирован в декабре, нет проблем. Эта сумма будет выплачена "Молдовагазом" до конца этой недели», - заявил премьер-министр Молдавии в ходе пресс-конференции во вторник, 11 января.

Спыну также прокомментировал увеличение цен на газ для республики в январе 2022 года до 646 долларов за тысячу кубометров, заявив, что энергетический кризис в Молдавии вызван увеличением цен на газ в Европе.

Напомним, ранее «Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку газа на пять лет, однако позже российская компания заявила о возможности прекращения поставки голубого топлива из-за того, что Молдавия не выполнила в срок обязательства по оплате. В декабре прошлого года «Молдовагаз» перечислил «Газпром» платеж за газ, потребленный в ноябре 2021 года.