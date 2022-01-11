Шойгу заявил, что силы ОДКБ завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки

Сергей Шойгу. Фото: Минобороны РФ

Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки в республике. Такое заявление во вторник, 11 января сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

«Выполнение задач Коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан, естественно, по решению руководства Республики Казахстан», - заявил глава военного ведомства на селекторном совещании.

Шойгу отметил, что на сегодняшний день миротворческие силы организации выполняют задачи по охране важных государственных, социальных и военных объектов в Казахстане, напомнив, что в соответствии с решением Совета коллективной безопасности организации во воскресенье 9 января КМС завершили развертывание на территории Казахстана.

Напомним, 6 января, в секретариате ОДКБ сообщили, что для нормализации обстановки в Казахстане организация начала перебрасывать коллективные миротворческие силы. От России в контингент вошли Воздушно-десантные войска. Во вторник, 11 января, президент республики Касым-Жомарт Токаев, объявил о завершении основной миссии миротворческих сил, отметив, что через два дня начнется вывод войск организации, который, по его словам, займет не более десяти дней.