Песков заявил, что нет поводов сомневаться в серьезности террористической угрозы в Казахстане

Песков заявил, что задержание кыргызстанского музыканта в Казахстане не дает повода сомневаться в реальности террористической угрозы в этой стране. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что задержание в Казахстане джазмена из Киргизии является единичным случаем и не дает повода усомниться в серьезности террористической угрозы в стране. Об этом официальный представитель Кремля заявил во вторник 11 января.

«Это ничего не значит. Одиночный случай не повод для выстраивания каких-то тенденций, тем более на фоне таких крупномасштабных событий, которые имели место неделей раньше в Алма-Ате», - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее на kp.ru рассказывалось об инциденте с джазовым певцом из Кыргызстана Викрамом Рузухановым во время беспорядков в Казахстане. По казахстанскому телевидению был показан сюжет, в котором избитый мужчина утверждал, что он безработный кыргызстанец, которого наняли для участия в митингах в Казахстане за сумму, эквивалентную 200 долларам. Видео вызвало скандал: в избитом раскаивающемся «безработном» узнали музыканта, который поехал в Казахстан на гастроли. Родственники джазмена и поклонники его творчества потребовали освободить Рузуханова. 10 января стало известно, что Рузуханов освобожден и направляется в Бишкек.