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Политика11 января 2022 11:29

Захарова заявила, что эффективность миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру

Дипломат отметила, что негативные заявления о работе организации в республике делаются в основном намеренно
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эффективность миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане очевидна всему миру. Такое заявление во вторник, 11 января, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, отметив, что этого не признают только те, кто в принципе не следит за событиями, которые происходят в республике.

«Эффективность этой акции, этих шагов очевидна всему миру. Ее могут не признать только те, кто вообще не следит за ситуацией, у кого нет интернета например или у кого нет просто желания зайти, почитать, посмотреть и послушать. Другого не дано», - заявила представитель российского внешнеполитического российского ведомства в эфире телеканала «Россия-1».

Дипломат также заявила, что негативные заявления о работе миротворцев организации в республике делаются в основном намеренно теми, кто выключает себя из международного информационного пространства, однако «намеренно дезинформирует собственную общественность».

Напомним, секретариат ОДКБ сообщил о начале переброске коллективных миротворческие силы в Казахстан 6 января, отметив, что это необходимо для нормализации обстановки. От России в контингент вошли Воздушно-десантные войска. Во вторник, 11 января, президент республики Касым-Жомарт Токаев, объявил о завершении основной миссии, уточнив, что через два дня начнется вывод войск организации, который займет не более десяти дней.