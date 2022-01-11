Исследование показало, что новостройки в России подорожали на треть за 2021 год

Цены на новостройки побили очередной рекорд Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цены рынке новостроек в России за 2021 год выросли в среднем на треть в крупных городах страны. Средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья в России составила 93 563 рубля - на 32,3% больше, чем годом ранее.

Исследование провел федеральный портал "Мир квартир", исследовав ситуацию в 70 городах с населением более 300 тысяч человек. Эксперты выяснили, что средняя цена квартиры в 2021 году составила 5,13 миллиона рублей.

Быстрее всего росли цены на новостройки в Сочи - квартиры там подорожали почти в два раза за год. В Краснодаре годовой рост цен на новостройки составил 83,4%. Также в десятке городов с дорожающими новостройками Мурманск, Улан-Удэ, Тверь, Новокузнецк и другие, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, на первичном рынке жилья (то есть в новостройках) в Москве цены выросли за 2021 год на 42 процента. К декабрю 2021 цены на квадратный метр жилья в столичных новостройках составили 268,3 тысячи рублей.