Московские новостройки за год подорожали более чем на 40%

В Москве подорожали квартиры в новостройках. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

На первичном рынке жилья (то есть в новостройках) в Москве цены выросли за год на 42 процента. К декабрю цены на квадратный метр жилья в столичных новостройках составляет 268,3 тысячи рублей. Об этом сообщает Единый ресурс застройщиков.

Отмечается, что средняя площадь строящихся квартир за год (с декабря 2021) снизилась на три процента и составляет 55,5 квадратного метра. Почти половина новостроек – это дома высотой более 25 этажей.

Ранее сообщалось, что в Москве увеличились продажи комнат. Так, в ноябре на долю таких сделок пришлось 7 процентов сделок с недвижимостью, тогда как еще в октябре – всео один процент.

Также за год в России на 13 процентов подорожали частные дома, как писал сайт kp.ru. Средний частный дом обойдется покупателю в 5,1 миллиона рублей. Больше всего подскочило в цене индивидуальное жилье в Краснодарском крае.