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Политика11 января 2022 17:20

ОДКБ разрабатывает план передачи охраняемых объектов в Казахстане правоохранителям

Миротворцы за прошедшие сутки взяли под охрану в стране пять социально значимых объектов
Абдулла ШАКИРОВ
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ОДКБ разрабатывает план передачи охраняемых объектов в Казахстане правоохранителям

ОДКБ разрабатывает план передачи охраняемых объектов в Казахстане правоохранителям

Фото: REUTERS

Миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Министерство обороны Казахстана разрабатывает план по передаче охраняемых в республике объектов местным правоохранительным органам.

«Командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны», – сообщил журналистам командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

По его словам, миротворцы за прошедшие сутки взяли под охрану в Казахстане пять социально значимых объектов.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что миротворческие силы ОДКБ завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки в республике.

Во вторник, 11 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ, отметив, что через два дня начнется вывод войск организации, который займет не более десяти дней.