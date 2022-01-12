Против Telegram завели дела о взыскании штрафов на 11 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент Фото: Мария ЛЕНЦ

Приставы завели в отношении мессенджера Telegram новые дела о принудительном взыскании штрафов на общую сумму в 11 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный в России информации.

Согласно банку данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на основании решения Таганского суда Москвы от 20 декабря прошлого года в отношении Telegram возбуждены три дела о взыскании штрафов на сумму пять миллионов, четыре миллиона и два миллиона рублей.

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что компания полностью погасила задолженность по штрафам после запуска процедуры принудительное взыскание Федеральной службой судебных приставов России. В общей сложности Telegram выплатил 15 миллионов рублей. Отмечалось, что открытых исполнительных производств в отношении компании после этого не было.

Как пислал сайт kp.ru, накануне Роскомнадзор пригрозил компаниям Google и Meta Platforms, которая владеет социальными сетями Facebook и Instagram, повторными оборотными штрафами, если они не удалили совокупно свыше 4,6 тысячи материалов с запрещенной на территории России информацией.