Экс-продюсера МУЗ-ТВ оштрафовали на 5 тысяч рублей за распространение вредной для детей информации

Андрей Разыграев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 12 января, Мировой суд Москвы оштрафовал бывшего программного директора и продюсера МУЗ-ТВ Андрея Разыграева на 5 тысяч рублей за распространение вредных для детей данных, причиняющей вред их здоровью или развитию.

Как передает ТАСС, бывшего программного директора и продюсера признали виновным в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ «Нарушение порядка распространения среди детей продукции средства массовой информации, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью». «Суд … назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей», - сообщили в суде.

Напомним, в конце октября прошлого года на Муз-ТВ составили протокол по статье о гей-пропаганде. Предположительно, поводом для этого стал эфир с участием российского певца Филиппа Киркорова, блогера Давида Манукяна, а также тиктокером Даней Милохиным. Позже, телеканал оштрафовали на миллион рублей за пропаганду гомосексуализма.