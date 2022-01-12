НАТО отказался от предложения России не принимать Украину в альянс

Генсек НАТО Столтенберг отверг предложение России не принимать в альянс Украину. Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отказался от предложения России в качестве компромисса по расширению не принимать в НАТО Украину. Об этом Столтенберг сказал в среду 12 января во время пресс-конференции по итогам заседания совета Россия-НАТО. Трансляция пресс-конференции доступна в Twitter НАТО.

По словам генсека альянса, союзники по НАТО разделяют мнение, что Россия не имеет права вето на вступление Украины в альянс. Столтенберг также подчеркнул, что страны НАТО готовы оказать поддержку Киеву.

Также Столтенберг заявил, что Россия и НАТО восстанавливают работу своих миссий в Москве и Брюсселе.

Ранее Йенс Столтенберг уже отмечал, что Украина может рассчитывать на дальнейшую политическую и практическую поддержку со стороны НАТО. Вместе с тем генсек альянса не озвучил плана действий по вступлению Украины в НАТО, заметив лишь, что это станет возможным при условии реализации Украиной определенных реформ.