Столтенберг возложил ответственность за войну в Ливии на ЕС. Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за военные действия в Ливии на Евросоюз. Такое заявление он сделал в среду 12 января во время пресс-конференции по итогам заседания совета Россия-НАТО. Трансляция пресс-конференции доступна в Twitter НАТО.

Столтенберг заявил, что война в Ливии была инициативой ЕС, а не НАТО. Альянс же действовал в рамках мандата ООН, подчеркнул Столтенберг.

Также сообщалось, что генсек НАТО заявил, что альянс отказался от предложения России в качестве компромисса по нерасширению не принимать в НАТО Украину.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит сообщила о решимости Североатлантического альянса защищать Украину от агрессии.

«В ходе переговоров с российскими коллегами союзники подчеркнули, что НАТО по-прежнему привержена нашему двустороннему подходу диалога и сдерживания», - заявила дипломат по итогам заседания Совета Россия – НАТО в среду 12 января.