Грушко: Россия обозначила НАТО контрмеры для защиты своей безопасности Фото: Александр КОЦ

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российская сторона будет предпринимать меры, чтобы парировать угрозу своей безопасности военными средствами, если это не получится сделать политическими.

По его словам, у РФ для этого есть целый набор военно-технических мер.

- У нас есть набор мер, законных, военно-технических, которые мы будем применять, если ощутим реальную угрозу безопасности нашей страны. А мы ее уже ощущаем... если нашу территорию рассматривают как объект для нацеленных ударных средств. ... Мы будем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы угрозу парировать военными средствами, если не получится политическими, - заявил дипломат журналистам на пресс-конференции по итогам заседания Совета РФ-НАТО.

Также Грушко сообщал, что процесс расширения НАТО несет в себе неприемлемые риски, которым российская сторона будет противостоять.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал планы НАТО по расширению на восток. Как отметил глава государства, Североатлантический альянс нарушил договоренности, заключенные с РФ в 90-е годы.