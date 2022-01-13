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Политика13 января 2022 5:21

Посол Антонов заявил, что США не запугают Россию "калечащими" санкциями

Дипломат выразил мнение, что американцы таким образом пытаются давить на страну на фоне переговоров по гарантиям безопасности
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Анатолий Антонов

Анатолий Антонов

Фото: Евгения ГУСЕВА

Разговорами о новых санкциях против России Соединенные Штаты пытаются воздействовать на государство на фоне переговоров о гарантиях безопасности, но такие попытки абсолютно бесперспективны, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Считаем, что призывы на Капитолии к введению "калечащих" антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны, - приводятся слова Антонова на странице посольства в социальной сети Facebook. - Нас не запугать рестрикциями".

По его словам, такая попытка давления говорит о том, что американская сторона не способна аргументированно отстаивать свою точку зрения за столом переговоров.

Антонов посоветовал сенаторам Соединенных Штатов лучше обратить внимание на проблемы собственной страны и заняться ее выводом из "глубочайшего экономического и политического кризиса".

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что несмотря на заявления президента России Владимира Путина о том, что страна является лидером в мире по новейшим вооружениям, Москва не ведет переговоры по гарантиям безопасности с Западом с позиции силы.

Напомним, американские сенаторы в среду, 12 января, представили законопроект, предусматривающий введение новых санкций против в России. В документе говорится, что очередные ограничительные меры США могут предпринять в случае обострения ситуации вокруг Украины.