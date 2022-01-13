Устроивший взрыв в Серпуховском женском монастыре признал вину

Серпуховский женский монастырь Фото предоставлено КП очевидцем

Молодой человек, устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове в декабре прошлого года, признал вину, рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«В ходе расследования он признал свою вину в совершении преступлений. Установлено, что он принес изготовленное самодельное взрывное устройство тротиловым эквивалентом 150 граммов и привел его в действие», – сообщил глава СК РФ в беседе с РИА Новости.

Как отметил Бастрыкин, злоумышленник интересовался «деструктивными течениями, пришедшими из-за рубежа». Сейчас ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений, а также в незаконном изготовлении взрывного устройства.

Напомним, взрыв на территории женского монастыря в Серпухове произошел 13 декабря 2021. Как писал сайт kp.ru, взрыв устроил подросток, который ранее был воспитанником церковноприходской школы при монастыре. По предварительным данным, во время своей учебы он подвергался травле. Число пострадавших при взрыве составило 12 человек. При этом все пострадавшие – несовершеннолетние.