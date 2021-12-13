Число пострадавших при взрыве бомбы в Серпуховском женском монастыре выросло до 12 Фото предоставлено КП очевидцем

Количество пострадавших в результате взрыва бомбы в Серпуховском женском монастыре, устроенного подростком, достигло 12.

Все пострадавшие – подростки. Один из них был госпитализирован, он находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, на территории женского монастыря в Серпухове утром в понедельник, 13 декабря, было подорвано неизвестное взрывное устройство. Изначально сообщалось, что в результате инцидента пострадали два человека, однако позже заявили о восьми пострадавших, среди которых семь детей.

Как писал сайт kp.ru, взрыв устроил подросток, который ранее был воспитанником церковноприходской школы при монастыре. По предварительным данным, во время своей учебы он подвергался «буллингу». Позже он скончался от потери крови.

После взрыва бомбы в женском монастыре под Москвой следователи возбудили уголовное дело.