Генсек ОДКБ заявил о стабилизации ситуации в Казахстане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация в Казахстане стабилизировалась, этому способствовали действия миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности, армии и правоохранительных органов страны, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

«Благодаря коллективным скоординированным действиям миротворцев ОДКБ, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Казахстан обстановка в стране стабилизировалась», – сказал он на церемонии завершения миротворческой миссии.

Зась отметил, что прошедшая операция стала первым реальным применением коллективных сил ОДКБ и доказала, что участники договора готовы вместе «защищать общее пространство безопасности». Задача перед миротворцами стояла простая – оказать содействие «братской стране» в обеспечении безопасности, стабильности и территориальной целостности, добавил он.

Как сообщил генсек ОДКБ, в ходе миссии в Казахстан были переброшены более двух тысяч миротворцев и 250 единиц техники. По словам Зася, наиболее отличившиеся получат награды.

Во вторник, 11 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ, отметив, что через два дня начнется вывод войск организации, который займет не более десяти дней.

Как писал сайт kp.ru, миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые социально значимые объекты в Казахстане местным силовым органам.