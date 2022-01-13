Песков прокомментировал назначение Аскара Умарова новым министром информации Казахстана

Песков заявил, что Россия будет работать со всеми членами нового правительства Казахстана. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал критику в адрес нового министра информации Казахстана Аскара Умарова, прозвучавшую со стороны Рогозина и Примакова.

Пресс-секретарь Путина заявил, что Россия будет работать со всеми членами правительства Казахстана. Такое заявление он сделал в четверг 13 января.

Дмитрий Песков не отрицает, что со стороны Умарова ранее имели место «некорректные» высказывания, но отмечает, что нужно делать выводы по тем заявлениям, которые Аскар Умаров будет делать в статусе министра информации Казахстана.

«Действительно, имели место неловкие высказывания, некорректные высказывания, но здесь прежде всего следует исходить из того, что это президент Казахстана, президент нашего партнерского, союзнического государства назначил свой кабинет министров, и он оказал господину Умарову доверие. Судить следует по тем заявлениям, которые Умаров уже будет делать в своем новом статусе, и, безусловно, нужно и предстоит работать взаимодействовать и углублять сотрудничество с теми министрами, которых назначил президент Токаев», - цитирует Пескова РИА Новости.

Дмитрий Песков отметил, что молодое поколение, к которому относится Умаров, может не понимать некоторые аспекты истории Великой Отечественной войны.

«Все-таки молодые люди, с пониманием роли Великой Отечественной войны, с отношением к русскоязычным жителям Казахстана, это все можно объяснить, рассказать, в этом и должна заключаться наша работа», - сказал Песков.

Ранее глава Россотрудничества Примаков заявил, что возглавляемое им ведомство отказывается работать с Умаровым из-за его русофобской риторики.

Умаров в ответ на заявление Примакова заявил о своей приверженности толерантности и принципам дружбы народов.