Греф заявил, что Сбербанк невозможно запугать новыми санкциями США

Герман Греф Фото: Росконгресс

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о готовности ко всем вариантам событий в связи с обсуждением новых санкций Соединенных Штатов против России. Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Гайдаровского форума в четверг, 13 января 2022 года.

"Когда тебе каждый день чем-то угрожают, то в конце концов это перестает пугать, поэтому нас уже этим напугать невозможно, - отметил Греф. - Что будет, то будет, мы ко всем вариантам развития событий готовы".

Как ранее писал сайт kp.ru, законопроект о новых санкциях американского Конгресса предполагает, что, если произойдет эскалация ситуации на Украине, США могут ввести санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, а также глав МИД и Минобороны, начальника генштаба и по меньше мере трех российских финансовых организаций, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что заявления о возможных санкциях против руководства страны со стороны США в Москве оцениваются крайне негативно. По его словам, она абсолютно бессмысленная, так как при адекватном ответе можно будет говорить о полном разрыве отношений.