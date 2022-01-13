Белорусский МИД согласовал кандидатуру Грызлова на должность посла РФ в республике

Белорусский МИД согласовал кандидатуру Бориса Грызлова в качестве посла РФ в республике. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В белорусском министерстве иностранных дел согласовали кандидатуру Бориса Грызлова на должность посла Российской Федерации в Белоруссии. Об этом в четверг 13 января сообщает Sputnik со ссылкой на информированный источник в министерстве.

О том, что полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов станет новым послом РФ в Белоруссии, стало известно в декабре 2021 года

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в эфире радио КП объяснил, почему меняют посла России в Белоруссии. По мнению Затулина, назначение Бориса Грызлова говорит о том, что Россия стоит накануне «каких-то важных решений связанных в развитием Союзного Государства».

Подробнее о том, кто такой Борис Грызлов, назначенный послом РФ в Белоруссии, читайте здесь на kp.ru.