Джонсон и Столтенберг призвали Россию «не закрывать дверь» для диалога

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Британский премьер Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 13 января, провели телефонный разговор, в котором обсудили прошедшие в Женеве встречи с представителями России, сообщает канцелярия главы правительства Великобритании.

В сообщении отмечается, что собеседники «подчеркнули важность того, чтобы Россия не закрывала дверь для диалога, заметив, что единственно возможный путь вперед для России – разрядить напряженность и участвовать в конструктивных дискуссиях».

Кроме того, Борис Джонсон и Йенс Столтенберг заявили, что «Украина должна быть свободна в своем стремлении стать членом НАТО», а также «пришли к общему мнению по поводу важности суровых экономических санкций, если Россия совершит вторжение».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американские разведслужбы не считают, что Россия намерена «нападать» на Украину.

Напомним, как писал сайт kp.ru, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что оснований для новых встреч по гарантиям безопасности в Европе пока нет. Он отметил, что не видит смысла «вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения». Рябков пояснил, что главная проблема кроется в том, что Запад хочет вести диалог на удобных для себя условиях, а Россия заинтересована в переговорах на основе взаимности.

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