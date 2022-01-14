TMZ: Рэпер Канье Уэст избил фаната в Лос-Анджелесе

Популярный американский рэпер Канье Уэст Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный американский рэпер Канье Уэст избил фаната в Лос-Анджелесе, сообщает портал TMZ. Отмечается, что музыканта привело в ярость то, что подошедший к нему за автографом фанат проигнорировал просьбу не фотографировать его.

По информации издания, это произошло 13 января около трех часов ночи. К Канье Уэсту подошел молодой человек и попросил автограф, но рэпер его сначала толкнул, а потом дважды ударил его, в результате чего парень упал на асфальт и сильно ударился затылком.

Очевидцы произошедшего сообщили порталу, что незадолго перед инцидентом Уэст попросил окруживших его людей не снимать его, а также сказал, что они не понимают, через что он сейчас проходит.

В распоряжении издания есть видео момента, когда рэпер ударил поклонника, а потом кричал «отойди от меня» женщине, которая пыталась его успокоить. Предположительно, это была двоюродная сестра звезды.

Полиция начала расследование инцидента, и если рэпера признают виновным, ему может грозить до шести месяцев лишения свободы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что весной или летом 2022 года Канье Уэст планирует впервые посетить Россию с госпел-программой Sunday Service.

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