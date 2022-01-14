Цена газа в Европе поднялась выше 1 100 долларов за тысячу кубометров

Цена газа в Европе превысила 1 100 долларов за тысячу кубометров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена на газа в Европе на открытии торгов в пятницу, 14 января, поднялась выше 1 100 долларов за тысячу кубометров. Рост составляет 10,6%.

Так, стоимость февральского фьючерса на нидерландском хабе TTF составила 1 121 доллар за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Напомним, в конце декабря цена газа в Европе выросла более чем на 7% и вновь поднялась выше 1 700 долларов за тысячу кубометров.

Как писал сайт kp.ru, ранее Bloomberg предупредил, что Европа рискует остаться без газа в ближайшие месяцы из-за морозной погоды и небольших запасов ресурса в своих хранилищах. Предпосылками к топливному кризису называли процесс перехода к возобновляемым источникам энергии и снижение собственной добычи природного газа. В результате из-за этого в прошлом году в Европе сократилась выработка электроэнергии из-за непостоянства ветроэнергетики и солнечной энергетики.