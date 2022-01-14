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Политика14 января 2022 9:10

Столтенберг исключил компромиссы с Россией по вопросу расширения НАТО на восток

Наступил критический для европейской безопасности момент, считает генсек альянса
Абдулла ШАКИРОВ
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Столтенберг исключил компромиссы с Россией по вопросу расширения НАТО на восток

Столтенберг исключил компромиссы с Россией по вопросу расширения НАТО на восток

Фото: REUTERS

НАТО никогда не пойдет на компромиссы с Россией по вопроса расширения альянса и размещения своих войск на востоке, заявил генеральный директор военно-политического блока Йенс Столтенберг.

«Мы не пойдем ни на какие компромиссы, если речь идет о принципе», – сказал он в эфире Polskie Radio.

По мнению генсека НАТО, стороны находятся «в критическом для европейской безопасности моменте», поэтому Североатлантический альянс должен вести диалог с Россией, в том числе донести до нее позицию об отрицании компромиссов относительно расширения организации. Альянс обладает ключевым правом на защиту всех союзников и размещение войск в восточной части НАТО.

Как писал сайт kp.ru, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и Соединенные Штаты не смогли достичь прогресса в вопросе гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток.

Напомим, Россия потребовала от США «железобетонных гарантий» того, что Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса.