Столтенберг заявил, что НАТО решила принять Украину и Грузию в альянс, но не устанавливала сроки

Столтенберг заявил, что Украину и Грузию примут в НАТО, но не сказал, когда. Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс решил принять Украину и Грузию. Об этом Столтенберг сказал в интервью La Repubblica, которое опубликовано на страницах газеты в пятницу 14 января.

По словам генсека НАТО, решение о принятии этих двух стран в альянс было принято еще в 2008 году, однако конкретные сроки не оговаривались.

«В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами, но мы не устанавливали, когда именно», - отметил Столтенберг.

Генсек альянса добавил, что НАТО работает над вопросом присоединения Украины, в частности, помогая в модернизации вооруженных сил.

«Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам», - сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что оборонительная способность Украины увеличилась по сравнению с 2014 годом и подчеркнул, что пока Украина не вошла в альянс, принцип коллективной обороны на нее не распространяется.

Ранее на kp.ru cообщалось, что Столтенберг пообещал Украине поддержку НАТО.

Также Столтенберг заявил, что НАТО отказывается от предложения России не принимать Украину в альянс, отметив, что РФ не имеет права вето на вступление этой страны в НАТО.