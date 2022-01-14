Министр обороны Германии Ламбрехт обсудит с генсеком НАТО "российскую агрессию" Фото: REUTERS

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что на следующей неделе встретится с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, с которым в том числе обсудит Россию.

«На следующей неделе здесь, в Берлине, я встречусь с генеральным секретарям Йенсом Столтенбергом. Разумеется, мы будем обсуждать и российскую агрессию», - заявила глава немецкого Минобороны, выступая в бундестаге в пятницу, 14 января.

Кроме того, во вторник, 18 января, канцлер Германии Олаф Шольц проведет встречу с генсеком НАТО.

Напомним, ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, комментируя итоги заседания Совета Россия - НАТО, заявил, что Вашингтон и партнеры страны по Североатлантическому альянсу готовы обеспечить России тяжелые последствия в случае эскалации кризиса вокруг Украины.

При этом ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что несмотря на заявления президента России Владимира Путина о том, что страна является лидером в мире по новейшим вооружениям, Москва не собирается вести переговоры по гарантиям безопасности с Западом с позиции силы.