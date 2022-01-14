Госбюро расследований Украины заявило, что в деле Порошенко нет политического подтекста

Петра Порошенко ждут в украинском суде в понедельник 17 января. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Государственное бюро расследований Украины заявило, что в уголовном деле экс-президента страны Петра Порошенко о государственной измене отсутствует политический подтекст. Об этом в пятницу 14 января заявила во время брифинга пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян. Трансляция брифинга доступна здесь.

«Государственное бюро расследований занимается преступлениями, а не политикой», - сказала Татьяна Сапьян.

Пресс-секретарь добавила, что Петра Порошенко ожидают в Киеве в понедельник 17 января для участия в заседании суда и проведения соответствующих процессуальных действий. Информация о том, что 17 января в 11.00 запланировано заседание суда, на котором для Петра Порошенко будет избираться мера пресечения, опубликована на сайте украинского ГБР.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2021 года СБУ начала проверку причастности Порошенко к госизмене. Позднее бывший президент Украины стал подозреваемым по делу о государственной измене, ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сам Порошенко назвал возбуждение в отношении него уголовного дела «сумасшествием». Он покинул страну в декабре 2021 сразу после того, как представители правоохранительных органов пытались вручить ему повестку о необходимости явки в ГБР.