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Политика14 января 2022 16:53

МИД РФ проинформировал послов стран СНГ об итогах консультаций с США и HATO по гарантиям безопасности

Внешнеполитическое ведомство проинформировало представителей дипмиссий
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД РФ проинформировал послов некоторых стран об итогах консультаций с США и HATO по гарантиям безопасности

МИД РФ проинформировал послов некоторых стран об итогах консультаций с США и HATO по гарантиям безопасности

Фото: Виктор Гусейнов

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков проинформировал руководителей посольств Армении, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана об итогах состоявшихся консультаций с Вашингтоном и HATO по гарантиям безопасности.

«Представители дипмиссий были подробно проинформированы по итогам состоявшихся 9-13 января в Женеве, Брюсселе и Вене консультаций с США, HATO по вопросам обеспечения международно-правовых гарантий безопасности Российской Федерации», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее, в Женеве прошли первые переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности в Европе. Они продолжались около восьми часов. В среду, 12 января, в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе началось первое за два последних года заседание Совета Россия - НАТО. Российскую делегацию представила межведомственная комиссия Министерства иностранных дел и Минобороны.

Как писал сайт kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что США и НАТО пытаются «замотать» переговорный процесс по гарантиям безопасности в Европе, отметив, что Москва ожидает письменных ответов.