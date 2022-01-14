Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов еще две организации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции России расширило реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, добавив в него еще две организации, которые были созданы гражданами, внесенными ранее в данный перечень. Это следует из информации, представленной на сайте ведомства.

В реестре СМИ-иноагентов представлены ООО «Данное сообщение»* и ООО «Номер семьдесят семь»* - юридические лица, которые были учреждены гражданами, ранее включенными в данный реестр. Так, первая организация учреждена Регионой Гималовой* и Региной Хисамовой*, а вторая - Андреем Захаровым*, которые входят в реестр иностранных агентов.

Как уточнили в министерстве, речь идет о добросовестном выполнении требований закона, установленных для граждан, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности данной деятельности.

Напомним, в конце декабря Минюст включил в реестр иноагентов две ЛГБТ-группы.

* Организация или физлицо, признанное в России иноагентом