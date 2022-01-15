В США заявили, что один из задержанных в России хакеров причастен к взлому трубопровода Colonial Pipeline

В Белом доме приветствовали задержание хакеров Фото: REUTERS

Один из задержанных в России хакеров причастен к атаке на американский трубопровод Colonial Pipeline, об этом 14 января заявили в Белом доме.

«Мы полагаем, что один из тех, кто был задержан сегодня, несет ответственность за атаку на Colonial Pipeline прошлой весной», - заявила на брифинге в пятницу представитель администрация США.

Она добавила, что Вашингтон приветствует задержание злоумышленников, которые требовали деньги, используя вирусы-вымогатели.

«Мы приветствуем сообщения, о том, что Кремль принимает меры в правоохранительной сфере для противодействия распространению вирусов-вымогателей со своей территории», - приводит ее слова ТАСС.

Напомним, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России после обращения США задержала группу хакеров REvil, рассылавших вирусы для вымогательства выкупа за разблокировку компьютерных систем. Как сообщила пресс-служба ФСБ, у 14 членов хакерской группировки были изъяты 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов и 500 тысяч евро, а также 20 премиум-автомобилей, которые были куплены на украденные деньги.

Как писал сайт kp.ru, весной 2021 года компания Colonial Pipeline сообщила о хакерском нападении. По данным компании, вирус-вымогатель заблокировал систему, потребовав выкуп в 5 миллионов долларов. Позднее стало известно, что администрация компании отплатила ключи доступа сразу же, а не через неделю, как сообщалось в СМИ.

В ноябре американские власти обещали награду в 10 миллионов долларов за информацию об атаковавших трубопровод хакерах.