ЦТАК: Ракеты в КНДР запустил железнодорожный ракетный полк

Ракетный запуск в КНДР осуществлялся железнодорожным ракетным полком Фото: REUTERS

Запуск двух ракет в Северной Корее осуществлялся силами железнодорожного ракетного полка. Об этом в субботу утром сообщил официальный вестник Пхеньяна – Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении агентства говорится, что целью учений было «подтверждение боеготовности и усиления наступательного потенциала» мобильного ракетного полка, в ходе испытаний военные КНДР запустили две тактические управляемые ракеты, которые успешно поразили условную цель в Японском море.

Как писал сайт kp.ru, накануне береговая охрана Японии сообщила, что в пятницу, 14 января, Северная Корея осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Напомним, впервые в КНДР испытали новый железнодорожный ракетный комплекс в сентябре прошлого года.

Во вторник, 11 января 2022 года, Пхеньян провел испытание гиперзвуковой ракеты. Боеголовка снаряда поразила заданную цель на расстоянии тысячи километров. За пуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.