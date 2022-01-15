США и НАТО готовы провести новые переговоры с Россией

США и НАТО провести новые переговоры с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты и НАТО готовы провести новые переговоры с Россией по гарантиям безопасности в Европе. Об этом было заявлено в телефонном разговоре госсекретаря США Энтони Блинкена с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

«Государственный секретарь Энтони Блинкен сегодня провел беседу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить следующие шаги после заседания Совета Россия-НАТО, состоявшегося 12 января. Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатии и взаимного диалога», – сказано на сайте Госдепа.

Как отмечается в сообщении, Вашингтон и Брюссель призывают Москву предпринять шаги по деэскалации «продолжающейся агрессии против Украины».

Напомним, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что оснований для новых встреч по гарантиям безопасности в Европе между РФ и США пока нет.

Во вторник, 11 января, в Женеве прошли первые переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности в Европе. Они продолжались около восьми часов.

Накануне состоялось первое за два последних года заседание Совета Россия - НАТО. Российскую делегацию представила межведомственная комиссия Министерства иностранных дел и Минобороны. Сайт kp.ru писал о главных итогах встречи.