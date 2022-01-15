Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана Фото: REUTERS

Самолеты с российскими военными из состава сил Организации договора о коллективной безопасности вылетели из Казахстана после завершения миротворческой миссии, сообщает Министерство обороны России.

«Подразделения российских миротворцев из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты ВТА Ил-76 и Ан-124 и вылетели из Алма-Аты», – говорится на сайте ведомства.

В Мионобороны рассказали, что в субботу, 15 января, 15 самолетов Ил-76 и три Ан-124 военно-транспортной авиации ВКС России доставят личный состав и технику подразделений ВДВ на аэродромы в Ивановской и Московской областях. После этого военнослужащие и техника отправятся в пункты постоянной дислокации. Возвращение российских миротворцев планируется завершить до 19 января 2021.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе главы Минобороны стран ОДКБ подписали соглашение о выводе миротворцев из Казахстана. До этого миротворческий контингент ОДКБ начал передавать охраняемые социально значимые объекты в Казахстане местным силовым органам.