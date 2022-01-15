Лукашенко: Организаторы беспорядков в Казахстане хотели ослабить Россию

Лукашенко заявил, что организаторы беспорядков в Казахстане хотели ослабить Россию Фото: REUTERS

Беспорядки в Казахстане были организованы с целью дестабилизировать обстановку вокруг России и ослабить ее, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Организаторы мятежа намеревались взорвать ситуацию в этой центрально-азиатской республике и в целом дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы ослабить нашего главного союзника», – сказал политик на встрече с белорусскими миротворцами, вернувшимися из Казахстана.

Лукашенко назвал беспорядки в республике очередной попыткой иностранного вмешательства. По его словам, угроза «вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп», с которой столкнулся Казахстан, общая для большинства стран бывшего Советского Союза.

Как отметил президент Белоруссии, отправка миротворческого контингента Организации договора о коллективной безопасности позволила предотвратить развитие очередной «цветной революции» и устранила угрозу разрушения Казахстана. Он заявил, что вся эта операция, вплоть до деталей, была продумана лидерами России и Беларуси, при этом на ее разработку ушло не больше часа.

«Был намечен замысел, Министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний», – рассказал Лукашенко.

Как писал сайт kp.ru, ранее белорусский лидер заявлял об участии спецслужб западных стран в организации как беспорядков в Казахстане.

Напомним, на этой неделе главы Минобороны стран ОДКБ подписали соглашение о выводе миротворцев из Казахстана.