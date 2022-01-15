Лукашенко заявил, что разработал план по отправке сил ОДКБ в Казахстан вместе с Путиным за час Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о разработке плана по отправке миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности в Казахстан. По словам политика, он прорабатывался вместе с президентом России Владимиром Путиным, причем на все ушло не больше часа.

«Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами – России и Белоруссии – в течение одного часа. Был намечен замысел. И министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний», – заявил белорусский лидер в ходе встречи о время встречи с миротворцами, вернувшимися из Казахстана.

Как отметил Лукашенко, это был первый случай, когда силы ОДКБ были полноценно задействованы для обеспечения безопасности отдельного государства-члена организации. Отправка миротворческого контингента позволила предотвратить развитие очередной «цветной революции» и устранила угрозу разрушения Казахстана, подчекрнул он.

Напомним, на встрече с миротворцами ОДКБ президент Белоруссии заявил, что беспорядки в Казахстане были организованы с целью дестабилизировать обстановку вокруг России и ослабить ее.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе главы Минобороны стран ОДКБ подписали соглашение о выводе миротворцев из Казахстана.