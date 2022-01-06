Порошенко пообещал вернуться на Украину 17 января 2022 для участия в суде

Пётр Порошенко Фото: REUTERS

Бывший президент Украины Пётр Порошенко сообщил о готовности вернуться в Киев 17 января, заявив также о своем намерение явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором. Экс-глава незалежной отметил, что не собирается защищаться от действующего украинского лидера Владимира Зеленского.

«Вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генпрокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный приём», - написал экс-президент Украины в своём Telegram-канале

По словам Порошенко, он возвращается для того, чтобы «защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии», а также от «попыток выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Белоруссии, России и Казахстане».

Напомним, Порошенко принял решение покинуть Украину на фоне обвинений в госизмене по делу о поставках угля с Донбасса. Сотрудники Государственное бюро расследований опубликовало видеозапись, на которой видно, как экс-президент скрылся бегством от вручения повестки на допрос по делу о государственной измене. Как писал сайт kp.ru, бывший украинский лидер обещал вернуться на Украину в первой половине января 2022 года