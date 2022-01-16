Мужчина, захвативший заложников в синагоге в Техасе, отпустил одного из них

С момента захвата заложников в синагоге Колливилля прошло более шести часов Фото: REUTERS

Человек, который в субботу захватил заложников в синагоге американского города Колливилль (штат Техас), после долгих уговоров правоохранителей отпустил одного из них, передает агентство Reuters со ссылкой на городскую полицию.

Сообщается, что освобожденный преступником мужчина не пострадал и в медицинской помощи не нуждается. В здании синагоги, предположительно, остается еще трое заложников. Все окрестности оцеплены спецназом, на месте также находятся сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США, которые уже более шести часов продолжают переговоры со злоумышленником.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 января в синагоге Колливилля неизвестный вооруженный мужчина захватил в заложники троих прихожан и раввина. Злоумышленник утверждает, что он – родной брат подозреваемой в связях с «Аль-Каидой» (запрещенной в России террористической организацией) Аафии Сиддики, которую в США приговорили к 86 годам лишения свободы за нападение и покушение на убийство американского солдата.

Мужчина требует немедленно освободить его сестру из тюрьмы в обмен на жизнь заложников. Он объявил правоохранителям, что «заложил бомбы» в разных местах здания синагоги. На месте событий продолжается спецоперация спецназа.