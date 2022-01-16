Все заложники из синагоги в Техасе освобождены

Возле здания синагоги в Колливилле собрались люди, все переживали за жизни заложников Фото: REUTERS

Все заложники, захваченные неизвестным вооруженным мужчиной в синагоге американского города Колливилль (штат Техас), освобождены. Об этом на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Грэг Эбботт.

«Молитвы были услышаны. Все заложники на свободе, живы и невредимы», - написал техасский губернатор.

С момента захвата людей в синагоге прошло около семи часов, все это время с преступником вели переговоры сотрудники ФБР. О судьбе злоумышленника пока информации нет. Незадолго до того, как Грэг Эбботт написал об освобождении заложников, корреспондент телеканала CNN сообщил, что в здании раздался хлопок, похожий на взрыв, а потом была слышна стрельба.

Ранее стало известно, что преступник после долгих уговоров правоохранителей отпустил одного из своих заложников, он тоже не пострадал и не нуждался в помощи медиков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 января в синагоге Колливилля неизвестный вооруженный мужчина захватил в заложники троих прихожан и раввина.