Трамп заявил, что фальсификации о России усложнили работу на посту президента США

Экс-президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп на выступлении перед сторонниками в Аризоне заявил, что больше всего на посту главы государства ему осложнили работу не другие страны, а американские чиновники с их фальсификациями о России.

"Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, - это США, - подчеркнул Трамп. - У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: "Россия, Россия, Россия". Все сфабрикованное, все созданное".

Он в очередной раз опроверг слухи о его якобы имевшихся связей с Россией, расследование по которым началось практические сразу после победы Трампа в выборах. Представители РФ также неоднократно опровергали информацию о возможном вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.

Напомним, Дональд Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей, которая расследует обстоятельства штурма Капитолия 6 января 2021 года. Заявление экс-президента было направлено в федеральный суд столичного округа Колумбия. Ответчиками выступает комиссия палаты представителей, расследующая события 6 января, а также возглавляющий ее конгрессмен Бенни Томпсон.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент США Джозеф Байден назвал штурм Капитолия сторонниками прошлого главы государства Дональда Трампа попыткой государственного переворота. Соответствующее заявление американский лидер сделал во время выступления в Атланте.